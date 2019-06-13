"АКОМ" запустил свой интернет-магазин

Отвечая на потребности рынка, компания "АКОМ" — ведущий производитель и экспортер аккумуляторных батарей в РФ — разработала и запустила собственный интернет-магазин.

Сайт akom.market — это дополнительный канал продаж, к которому может подключиться любой официальный партнер "АКОМ" для осуществления продаж на своей территории. В интернет-магазине представлены все линейки выпускаемых батарей "АКОМ", включая инновационный продукт "АКОМ+EFB". На данный момент проект запущен с доставкой по городам Самара и Тольятти, но в ближайшее время услуга будет расширена на территорию Приволжского федерального округа, а затем и всей России.

Таким образом, у потребителя появилась прекрасная возможность приобрести надежные проверенные аккумуляторы у официальных дилеров, а у партнеров "АКОМ" — возможность увеличить свои продажи при помощи нового канала. При этом все новинки завода "АКОМ" будут оперативно появляться в онлайн-витрине.

В настоящее время аккумуляторами, произведенными на заводе "АКОМ" в Жигулевске, оснащается половина всех выпускаемых на территории РФ легковых автомобилей. Высокое качество при доступной цене позволяет продукции "АКОМ" успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Компания занимает первое место в рейтинге российских брендов-производителей АКБ и третье — среди глобальных производителей.