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ДТП Происшествия

Под Сызранью пострадали водитель и две пассажирки врезавшейся в дерево легковушки

СЫЗРАНЬ. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 июня, в Сызранском районе в ДТП попал 31-летний водитель Lada Priora с госномером Ульяновской области, ехавший в 05:00 по дороге Урал — Радужное со стороны трассы М-5 в направлении пос. Радужное, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ ВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии полицейских, на 7 км автодороги машина съехала в левый кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадали водитель легковушки и две его пассажирки 18 и 20 лет. Все они самостоятельно обратились в лечебное учреждение. У водителя диагностирована травма ноги, он госпитализирован. Также под присмотром медиков осталась его 18-летняя попутчица. Второй пассажирке назначено амбулаторное лечение.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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