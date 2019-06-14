Под Сызранью пострадали водитель и две пассажирки врезавшейся в дерево легковушки

В четверг, 13 июня, в Сызранском районе в ДТП попал 31-летний водитель Lada Priora с госномером Ульяновской области, ехавший в 05:00 по дороге Урал — Радужное со стороны трассы М-5 в направлении пос. Радужное, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ ВД России по Самарской области.

По версии полицейских, на 7 км автодороги машина съехала в левый кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадали водитель легковушки и две его пассажирки 18 и 20 лет. Все они самостоятельно обратились в лечебное учреждение. У водителя диагностирована травма ноги, он госпитализирован. Также под присмотром медиков осталась его 18-летняя попутчица. Второй пассажирке назначено амбулаторное лечение.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.