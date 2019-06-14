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ДТП Происшествия

Полицейские разыскивают водителя, сбившего маленького ребенка и скрывшегося

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские разыскивают водителя, который 13 июня в пос. Зубчаниновка сбил ребенка и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло в 15:40 около дома на ул. Цеховой, 172. Автомобилист, предположительно, на белом или светлом Lada Largus сбил двухлетнего мальчика на правой обочине.

Водитель скрылся, не оказав помощь пострадавшему. Ребенка госпитализировали.

Правоохранители просят всех, кому что-либо известно об этой аварии, звонить по телефонам: 8 (846) 951-91-21, 8 927-756-66-76.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области напоминают, что водитель, причастный к ДТП, должен принять все меры для оказания помощи пострадавшим и сообщить о случившемся в полицию.

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