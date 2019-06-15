Под Самарой погиб водитель машины ВАЗ, столкнувшийся с легковушкой и стоявшим грузовиком

В субботу, 15 июня, в Волжском районе на трассе трассы А300 "Самара-Большая Черниговка" произошло ДТП с трагическими последствиями, с участием 47-летнего водителя автомобиля ВАЗ-211540.

Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 0:15 между 52 и 53 километрами трассы, превысив скорость, он столкнулся с ехавшим впереди автомобилем ВАЗ-2114, от удара вылетел на встречную полосу, где врезался в стоящий КАМАЗ.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-211540 погиб, а пассажир с различными травмами госпитализирован.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь пострадавшему, оградили место происшествия и организовали проезд транспорта по участку автодороги, на которой случилась авария.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту случившегося проводится проверка и предупреждают участников движения о необходимости соблюдении скоростного режима и недопущения вождения транспорта в состоянии алкогольного опьянения.