Водитель мотоцикла пострадал при ДТП на ул. Водников в Самаре

В пятницу, 14 июня, в Самаре участником ДТП стал 23-летний водитель автомобиля Chevrolet с госномером Ульяновской области (73 рег.), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 21:40, двигаясь по ул. Водников от дома №45 в сторону ул. Пионерской, он не уступил дорогу мотоциклу Honda под управлением 30-летнего водителя, который ехал в мотошлеме по ул. Водников со стороны ул. Комсомольской в направлении ул. Пионерской, и столкнулся с ним.

От удара мотоцикл опрокинулся на бок и столкнулся со встречным автомобилем Lada Priora под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травму колена. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.