В Самаре под колеса иномарки попал пожилой мужчина

В пятницу, 14.июня, в Самаре произошло ДТП с участием 30-летней женщины, которая в 16:15 ехала на автомобиле Ford Focus по ул. Кирова со стороны ул. Мирная, в направлении ул. К.Маркса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив д. 158 по ул. Кирова она сбила 80-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован на "скорой" в лечебное учреждение.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.