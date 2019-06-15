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ДТП Происшествия

При ДТП под Самарой пострадала водитель вылетевшей в кювет иномарки

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 июня, под Самарой в ДТП попала 50-летняя женщина, ехавшая в 18:25 на автомобиле Hyundai Solaris по автодороге Самара-Бугуруслан-Кинель-Черкассы, со стороны с. Кинель-Черкассы в направлении г. Отрадного.

Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, в пути она нарушила правила маневрирования, столкнулась с автомобилем Kia Rio под управлением 31-летней женщины и съехала в левый кювет.

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля Hyundai Solaris. Ей назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей соблюдать ПДД.

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