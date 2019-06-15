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ДТП Происшествия

В Самаре на ул. Молодогвардейской Lada Priora врезалась в дом

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В субботу, 15 июня, возле дома № 133 на ул. Молодогвардейской произошло ДТП. Как сообщает 63.ru, около 4:30 автомобиль "Лада-Приора" врезался сначала в дерево, а затем в дом.

"В машине были три человека: водитель-мужчина и две женщины-пассажирки. Судя по всему, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели разблокировали людей, помогли их эвакуировать из автомобиля в машину скорой помощи", — рассказали очевидцы.

У всех троих медики зафиксировали травмы различной степени тяжести  — у одной из пассажирок перелом ноги, водитель и женщина, сидевшие на передних сиденьях, получили травмы головы.

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