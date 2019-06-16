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ДТП Происшествия

Под Тольятти в ДТП погиб водитель опрокинувшейся легковушки

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 июня, в Ставропольском районе в 21:50 произошло ДТП с участием 54-летнего водителя автомобиля Lada 111840, лишенного прав за управление автомобилем в состоянии опьянения в апреле этого года.

Водитель ехал по трассе "Тольятти-Ташелка" со стороны с. Ташелка в направлении Тольятти, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в пути, между 23 и 24 километрами трассы он не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением, отчего машину занесло и она опрокинулась.
В результате ДТП водитель от полученных травм водитель скончался на месте происшествия до прибытия бригады "Скорой помощи".

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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