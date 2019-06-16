16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Скончался директор самарского филиала АО "ФГК" Юрий Туркин За нарушение нерестового запрета под уголовные дела подпали 63 человека В Самаре по маршруту №61 планируют пустить социальные автобусы Минувшей ночью в регионе было рекордно холодно Открыли сезон: тольятинский подвох добыл в Волге 70-килограммового сома

Общество

Скончался директор самарского филиала АО "ФГК" Юрий Туркин

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати

В субботу, 15 июня, ушел из жизни директор Самарского филиала АО "Федеральная грузовая компания" Юрий Туркин, ему был 61 год.

Прощание состоится в понедельник, 17 июня, в зале КРЦ "Звезда" с 10:00 до 11:30 по адрусу: ул.Ново-Садовая, 106 "Г", вынос 11:30.

Юрия Туркина похоронят на Северном кладбище, в 72-й квартале Новокуйбышевска. Затем в 15:00 состоятся поминки в ресторане "Волга" на Волжском проспекте 29.

Юрий Туркин родился в 1958 г.  В 1977 г. стал работать на Новокуйбышевском НПЗ оператором технологи ческой установки, затем учился в Новокуйбышевском нефтехимическом техникуме. В 1986 г. окончил Куйбышевский политехнический институт.  С 2001 г. по 2007 г. —  исполнительный директор ЗАО "ЮКОС Транссервис". С 2008 г. по 2012 г. — директор самарского филиала ОАО "ПГК".  С 2012 г. — директор самарского филиала АО "ФГК".  Женат, имеет сына и двух дочерей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

В Самаре отметили День библиотек

В Самаре отметили День библиотек

В Самаре запустили цифровых воздушных змеев

В Самаре запустили цифровых воздушных змеев

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30