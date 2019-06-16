Скончался директор самарского филиала АО "ФГК" Юрий Туркин

В субботу, 15 июня, ушел из жизни директор Самарского филиала АО "Федеральная грузовая компания" Юрий Туркин, ему был 61 год.

Прощание состоится в понедельник, 17 июня, в зале КРЦ "Звезда" с 10:00 до 11:30 по адрусу: ул.Ново-Садовая, 106 "Г", вынос 11:30.

Юрия Туркина похоронят на Северном кладбище, в 72-й квартале Новокуйбышевска. Затем в 15:00 состоятся поминки в ресторане "Волга" на Волжском проспекте 29.