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Общество

Просроченные штрафы за нарушения ПДД обошлись самарцу в 66,5 тыс. рублей

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Долг жителя Самары, 38 раз нарушившего правила дорожного движения, увеличился вдвое из-за несвоевременной оплаты штрафов, сообщает УФССП по Самарской области.

В Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре в отношении мужчины было возбуждено 38 исполнительных производств о взыскании административных штрафов на общую сумму 28,5 тыс. рублей. В установленный срок должник добровольно штрафы не погасил.

В рамках исполнительных производств самарца лишили водительских прав, а также наложили запрет на регистрационные действия в отношении его автомобиля. В то же время сам должник запланировал продать машину и отправиться в заграничную поездку. Узнав о долге, он явился к приставам и полностью погасил образовавшуюся задолженность в размере 66,5 тыс. рублей.

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