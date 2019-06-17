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ДТП Происшествия

На М-5 в ДТП с двумя мотоциклами пострадала несовершеннолетняя пассажирка

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 16 июня, в Ставропольском районе произошло ДТП с участием 33-летней женщины, которая в 15:05 ехала на мотоцикле Yamaha ХV1700 по трассе М-5 со стороны Жигулевска в направлении Сызрани, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, между 954 и 955 километрами дороги она не выбрала безопасную дистанцию до двигающегося впереди попутного мотоцикла Suzuki под управлением 22-летнего мужчины, который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, и столкнулась с ним.

В результате происшествия пострадала 17-летняя пассажирка мотоцикла Suzuki. Девушка была осмотрена бригадой медиков. Госпитализация ей не потребовалась.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

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