Пять машин попали в три ДТП на обводной дороге из-за несоблюдения дистанции

В понедельник, 17 июня, на 3 км самарской обводной дороги в Волжском районе произошло три ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 7:40 сначала столкнулись три автомобиля: Ford C-MAX, Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti. Кроме того, произошло еще два столкновения с участием: Lada Kalina и Kia Sorento, а также "Газель" и Lada Vesta.

Пострадавших нет.

По предварительной версии сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Волжскому району, причиной ДТП, случившихся сегодня в 7:40, было несоблюдение безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля.