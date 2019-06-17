В ДТП под Тольятти один человек погиб, пять пострадали

В понедельник, 17 июня, на 988 км трассы М-5 возле Тольятти водитель автомобиля Lada Largus с номерами Тверской области столкнулся с машиной сопровождения дорожных служб. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, водитель и пять пассажиров легковушки госпитализированы и еще один пассажир погиб.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту случившегося проводится проверка и призывают водителей соблюдать ПДД.