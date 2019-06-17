16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Шенталинском районе погиб водитель легковушки, столкнувшейся с деревом В ДТП под Тольятти один человек погиб, пять пострадали В центре Самары столкнулись легковушка и квадроцикл Пять машин попали в три ДТП на обводной дороге из-за несоблюдения дистанции На М-5 в ДТП с двумя мотоциклами пострадала несовершеннолетняя пассажирка

ДТП Происшествия

В ДТП под Тольятти один человек погиб, пять пострадали

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 55
Версия для печати

В понедельник, 17 июня, на 988 км трассы М-5 возле Тольятти водитель автомобиля Lada Largus с номерами Тверской области столкнулся с машиной сопровождения дорожных служб. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, водитель и пять пассажиров легковушки госпитализированы и еще один пассажир погиб.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту случившегося проводится проверка и призывают водителей соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30