Самарскому кадетскому корпусу передадут новое общежитие на 350 мест

Самарскому кадетскому корпусу МВД передадут общежитие на 350 мест, построенное на той же территории для упразднённого Центра профподготовки ГУМВД. Этот вопрос был инициирован депутатом Госдумы РФ Александром Хинштейном и решен накануне в ходе визита в областную столицу заместителя министра МВД РФ Виталия Шулики.

Виталий Шулика и Александр Хинштейн осмотрели учебные корпуса самарской "кадетки", его материальную техническую базу, а главное, — новое общежитие — объект завершающегося строительства. Они увидели, что здание почти готово к вводу в эксплуатацию. Необходимо доделать косметический ремонт, закупить новую мебель, оборудование, создать комнаты для самостоятельных занятий.

"Старое общежитие уже не вмещает наших кадетов. Мы из-за этого не можем провести новый набор ребят. Я обратился к министру внутренних дел РФ с инициативой — о передаче находящегося в стадии завершения строительства спального корпуса общежития для нужд ГУ МВД по Самарской области именно Самарскому кадетскому корпусу. Это, на мой взгляд, разумно. Изначально общежитие закладывалось под нужды центра профессиональной подготовки МВД. На сегодняшний день центр подготовки ликвидирован. Для того, чтобы передача состоялась, я пригласил в Самару заместителя министра МВД России Виталия Шулику. Мы осмотрели саму "кадетку" и приняли ряд решений: первое — строящееся здание общежития передать Самарскому кадетскому корпусу. В нем будут размещены наши кадеты. И вторая задача, которую поставил замминистра — подготовить план развития "Самарского кадетского корпуса" до 2025 года. Это необходимо для того, чтобы включиться в федеральное финансирование и реконструировать корпуса кадетского корпуса под нужды образовательного учреждения", — сказал Александр Хинштейн.

Еще одной целью визита Виталия Шулики в Самару стал осмотр объектов, в которых дислоцируются подразделения системы МВД. Александр Хинштейн пригласил заместителя министра МВД России в некоторые районные отделы полиции Самары, чтобы показать, в каком состоянии находятся отделы, в каких условиях трудятся сотрудники полиции и что видят самарский граждане, обращаясь за помощью в полицию.

Яркий пример — здание Ленинского РОВД в Самаре на ул. Никитинской, 73 "а". Оно было построено в 1995 г. и считалось современным и благоустроенным. В нем могли свободно размещаться все службы и отделения милиции. Однако, здание выполняло функции не только районного масштаба. В нем размещались подразделения регионального управления МВД РФ по Самарской области.

Сегодня все семь этажей здания нуждаются в капитальном ремонте. Необходимо полностью переоборудовать противопожарную систему, поменять проводку, произвести ремонт стен, лестничных маршей, заменить напольное покрытие.

Заместитель министра МВД РФ, обойдя все этажи здания, признал необходимость ремонта. Вместе с Александром Хинштейном и руководителем Главного Управления МВД РФ по Самарской области генералом-лейтенантом полиции Александром Винниковым они пришли к выводу, что ремонт зданию необходим. И начать нужно с обновления проектно-сметной документации, просчитать оптимальные затраты, обеспечивающие полноценный ремонт здания Ленинского РОВД Самары.