16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский "Био-Тон" вошел в рейтинг главных латифундистов России Председатель СПК "Вязовское" рассказывает о своем хозяйстве с гордостью КФХ Александра Минко добивается высоких урожаев и помогает родному селу В поселке Гражданский осваивают методы интенсивного земледелия Фермерам поселка Алексеевский до всего есть дело - и урожай собирают, и развитию спорта помогают

Растениеводство АПК и пищепром

Самарский "Био-Тон" вошел в рейтинг главных латифундистов России

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати

Самарская компания "Био-Тон" вошла в рейтинг "20 самых дорогих землевладений", опубликованный журналом Forbes.

"Био-Тон" владеющий 405 тыс. га в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, журнал разместил на 20 месте рейтинга. Стоимость этих активов оценивается в 10 млрд рублей.

Компания была основана в 2004-м Алексеем Мартыновым, который передал свой пакет супруге Наталье в 2011 г., после того как его назначили заместителем министра сельского хозяйства Самарской области. В 2013 г. владельцем 75% компании стал предприниматель Владимир Кириллов.

В 2018-м агрохолдинг собрал 470 тыс. т зерновых и зернобобовых культур. Общие капиталовложения за год составили 1,5 млрд руб., часть из них пошла на покупку самарской компании "Агро Сервис", владеющей 5,3 тыс. га земли.

Общая площадь землевладений, вошедших в рейтинг Forbes, составила 7,87 млн га, а стоимость — 471,7 млрд рублей. Возглавил список крупнейших латифундистов страны бывший губернатор Краснодарского края и бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Его семье принадлежит фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева, в распоряжении которой 649 тыс. га плодородных земель на юге России стоимостью 68,5 млрд рублей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

В Приволжье прошла юбилейная выставка-ярмарка "Барыня-картошка"

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30