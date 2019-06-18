Самарский "Био-Тон" вошел в рейтинг главных латифундистов России

Самарская компания "Био-Тон" вошла в рейтинг "20 самых дорогих землевладений", опубликованный журналом Forbes.

"Био-Тон" владеющий 405 тыс. га в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, журнал разместил на 20 месте рейтинга. Стоимость этих активов оценивается в 10 млрд рублей.

Компания была основана в 2004-м Алексеем Мартыновым, который передал свой пакет супруге Наталье в 2011 г., после того как его назначили заместителем министра сельского хозяйства Самарской области. В 2013 г. владельцем 75% компании стал предприниматель Владимир Кириллов.

В 2018-м агрохолдинг собрал 470 тыс. т зерновых и зернобобовых культур. Общие капиталовложения за год составили 1,5 млрд руб., часть из них пошла на покупку самарской компании "Агро Сервис", владеющей 5,3 тыс. га земли.

Общая площадь землевладений, вошедших в рейтинг Forbes, составила 7,87 млн га, а стоимость — 471,7 млрд рублей. Возглавил список крупнейших латифундистов страны бывший губернатор Краснодарского края и бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Его семье принадлежит фирма "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева, в распоряжении которой 649 тыс. га плодородных земель на юге России стоимостью 68,5 млрд рублей.