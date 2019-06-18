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ДТП Происшествия

В Борском районе в перевернувшейся в кювет "семерке" получили травмы три нетрезвые дамы

БОРСКОЕ. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 июня, в результате ДТП в Борском районе пострадали три человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 17:30 20-летний водитель Mazda 6 ехал по автодороге "Отрадный — Богатое — Борское" со стороны Отрадного в направлении с. Борское. На 28 км 600 м трассы он выехал на встречную полосу, не заметив ехавший навстречу ВАЗ-210740, которым управлял 32-летний мужчина, лишенный водительских прав. Уходя от столкновения, водитель отечественной легковушки съехал на правую обочину, где машины столкнулись, после чего "семерка" съехала в кювет и опрокинулась.

Прибывшие к месту ДТП сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь пострадавшим, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.

Как уточняют правоохранители, в результате происшедшего за помощью к медикам обратились три пассажирки ВАЗа в возрасте 38, 34 и 18 лет. Среди полученных ими травм: сотрясение мозга, прочие травмы головы, переломы ребер, повреждение связок, ожоги. Среди прочего у всех троих диагностировали алкогольное опьянение. Пострадавшие не госпитализированы.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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