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Три человека пострадали при столкновении двух легковушек под Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 18 июня, в Ставропольском районе произошло ДТП с участием 65-летнего водителя Lada Priora. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 17:50 между 25 и 26 км дороги Тольятти — Хрящевка автомобилист выезжал из с. Верхние Белозерки, поворачивая налево, и не уступил дорогу "одиннадцатой" под управлением 75-летнего мужчины.

Одного из водителей и его 65-летнюю пассажирку госпитализировали с подозрением на переломы. Водителю второго автомобиля тоже понадобилась медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, после чего опросили очевидцев случившегося. По факту случившегося ведется проверка.

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