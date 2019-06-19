Три человека пострадали при столкновении двух легковушек под Тольятти

Во вторник, 18 июня, в Ставропольском районе произошло ДТП с участием 65-летнего водителя Lada Priora. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 17:50 между 25 и 26 км дороги Тольятти — Хрящевка автомобилист выезжал из с. Верхние Белозерки, поворачивая налево, и не уступил дорогу "одиннадцатой" под управлением 75-летнего мужчины.

Одного из водителей и его 65-летнюю пассажирку госпитализировали с подозрением на переломы. Водителю второго автомобиля тоже понадобилась медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, после чего опросили очевидцев случившегося. По факту случившегося ведется проверка.