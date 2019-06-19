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Общество

До конца недели в Самарской области ожидается сухая и жаркая погода

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Под влиянием Азорского антициклона осадки прекратятся в середине недели, а температура воздуха начнет интенсивно повышаться, в дневные часы стремясь к 30° отметке, сообщает Приволжское УГМС.

В четверг, 20 июня, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 12...17 °C. Днем без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 25...30 °C. 

В пятницу, 21 июня, ночью без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха 13...18 °C. Без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха 26...31 °C.

В субботу, 22 июня, ночью без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха 13...18 °C. Днем без осадков. Ветер северный 3-8 м/с. Температура воздуха 26...31 °C.

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