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Общество

В Самарской области пройдет акция "Горсть Памяти"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22 июня в Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Одним из них станет участие во Всероссийской военно-патриотической акции "Горсть Памяти", которая проводится в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

В это день во всех субъектах Российской Федерации в торжественной обстановке будет осуществлен забор земли с мест воинских захоронений в специальные контейнеры ("солдатские кисеты"), которые в дальнейшем с воинскими почестями разместят в гильзах артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот".

Забор земли пройдет в муниципалитетах Самарской области, а также на мемориале воинского захоронения "Аллея Славы" муниципального кладбища "Городское", затем "солдатские кисеты" после торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню на пл. Славы будут переданы командованию 2-й гвардейской общевойсковой армии для отправки в историко-мемориальном комплекс Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Программа мероприятия:
10:00 — Вахта памяти, забор  земли с места воинского захоронения, возложение цветов. (Мемориал воинского захоронения "Аллея Славы" муниципального кладбища "Городское").
12:00 — Торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы.

Затем пройдет Вахта памяти, будет работать площадка с выставкой артефактов времен Великой Отечественной войны и мобильным пунктом по приему заявлений граждан для архивного поиска родственников, пропавших без вести в годы войны.

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