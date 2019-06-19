В Самаре уничтожили 18 тонн томатов без документов

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Самарской области предотвратили незакнный ввоз в Россию 18 тонн томатов из Туркменистана, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе государственного карантинного фитосанитарного контроля был проверен грузовик, перевозивший 18 тонн свежих томатов. При проверке владелец груза предоставил фальсифицированные документы на ввозимый товар. По результатам контроля предоставленные сертификаты были признаны недействительными, в связи с чем ввоз томатов был запрещен.

Отправлять груз обратно владелец не пожелал, и принял решение об уничтожении данной продукции. В присутствии владельца товара и должностного лица от Управления Россельхознадзора по Самарской области партия томатов была уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов "Водино".