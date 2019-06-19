Самарская филармония превратится в "фан-зону" конкурса им. Чайковского

Самарская филармония станет "фан-зоной" XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского.

23 и 30 июня, в 18:30, лекторы-музыковеды расскажут самарцам об истории конкурса, его победителях и участниках, которые выступят в Самарской филармонии на закрытии сезона 16 июля и в предстоящем концертном сезоне 2019/2020.

26 июня, в 19:00, в большом концертном зале филармонии состоится просмотр онлайн-трансляции третьего тура прослушиваний конкурса им. Чайковского в рамках проекта "Виртуальный концертный зал". Вход на мероприятие свободный.

А с 27 июня по 4 июля в группе Самарской филармонии во "ВКонтакте" состоится голосование на приз зрительских симпатий с выбором "Любимца Самары" из числа финалистов конкурса.