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Музыка Культура

Самарская филармония превратится в "фан-зону" конкурса им. Чайковского

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская филармония станет "фан-зоной" XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского.

23 и 30 июня, в 18:30, лекторы-музыковеды расскажут самарцам об истории конкурса, его победителях и участниках, которые выступят в Самарской филармонии на закрытии сезона 16 июля и в предстоящем концертном сезоне 2019/2020.

26 июня, в 19:00, в большом концертном зале филармонии состоится просмотр онлайн-трансляции третьего тура прослушиваний конкурса им. Чайковского в рамках проекта "Виртуальный концертный зал". Вход на мероприятие свободный.

А с 27 июня по 4 июля в группе Самарской филармонии во "ВКонтакте" состоится голосование на приз зрительских симпатий с выбором "Любимца Самары" из числа финалистов конкурса.

XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского проходит с 17 по 29 июня в Москве и Санкт-Петербурге. Это — крупнейшее событие в мире классической музыки. Конкурс проводится раз в четыре года. За свою историю Конкурс открыл миру имена выдающихся исполнителей.
Прямая трансляция XVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского будет доступна на интернет-канале medici.tv. Также можно следить за конкурсной борьбой на сайте конкурса и в группе конкурса во "ВКонтакте".

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