Самарский вокалист примет участие в фестивале Эмира Кустурицы

В число российских участников фестиваля русской музыки Kustendorf Classic вошел самарский вокалист Валерий Макаров.

Фестиваль учрежден режиссером Эмиром Кустурицей в 2013 году. В 2019 г. он пройдет в Сербии с 10 по 12 июля.

Kustendorf объединил все виды искусств: это название стало общим для фестивалей кино, театра и русской классической музыки, которые проводит в Дрвенграде знаменитый сербский актер, музыкант и режиссер. При этом неизменной остается главная идея музыкального фестиваля: поддержка молодых талантов из музыкальных школ и академий Сербии и России. Почетными гостями фестивалей разных лет были дирижер Валерий Гергиев, скрипач-виртуоз Неманья Радулович, гитарист и номинант премии "Грэмми" Гари Лукас и пианист Денис Мацуев, который в этом году возглавит жюри конкурса. Мэтры не только выступают в официальной программе фестиваля и проводят мастер-классы, но и дают вечерние неформальные концерты.

Отборочный этап успешно прошли 26 человек из 15 регионов России. Молодые российские музыканты будут состязаться за главную награду фестиваля — Золотую матрешку — вместе с белорусскими и сербскими участниками в четырех номинациях: "Фортепиано", "Струнные инструменты", "Духовые инструменты" и "Вокал". В последней номинации Россию представит молодой певец из Самары Валерий Макаров.

Валерий — выпускник Детской центральной музыкальной школы Самары (класс Натальи Афанасьевой), студент Академического музыкального училища при Московской консерватории. Ранее победу на фестивале завоевала Елизавета Караулова — еще одна воспитанница Центральной музыкальной школы.