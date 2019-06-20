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Единоборства Спорт

Максим Власов проведет бой с Айзеком Чилембой

МОСКВА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Воспитанник самарской школы бокса Максим Власов проведет бой с малавийцем Айзеком Чилембой 24 июля в Москве, сообщает tass.ru со ссылкой на промоутера Шамира Петросяна.

"Власов проведет бой с Чилембой 24 июля", — сказал Петросян.

На кону в поединке будет стоять региональный титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

В активе Чилембы 25 побед (10 нокаутом) и шесть поражений. Он известен российским болельщикам по поединку с Сергеем Ковалевым, в котором малавиец уступил решением судей. На счету Власова 43 победы (16 нокаутом) и три поражения.

Напомним, спортсмены встречались на ринге в 2011 году. Тогда бой закончился поражением Власова решением судей.

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