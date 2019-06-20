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Общество

В Самарской области введен запрет на продажу алкоголя в дни выпускных

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В нескольких районах Самарской области введен запрет на продажу алкоголя в дни проведения выпускных вечеров.

В Тольятти 21 июня вводится полный запрет на продажу алкоголя с 8:00 до 23:00. Ограничение с 21 июня будет действовать на территории Большеглушицкого района: в пос. Фрунзенский с 8:00 до 23:00. В с. Большая Глушица - 24,25 и 28 июня с 8:00 до 23:00.

Также 21 июня в обозначенные часы нельзя будет купить алкоголь и в с. Красноармейское. 

В Безенчукском районе ограничения на розничную продажу горячительных напитков будут действовать 21, 22, 26,28,29 июня. 

В Кинель-Черкасском районе запрещено продавать алкогольную продукцию 25 июня с 16:00 до 23:00 в населенных пунктах Кинель-Черкассы, Тимашево и Кротовка. 

В Кошкинском районе 21, 27, 28 июня также действуют ограничения на продажу спиртного. 

В связи с проведением мероприятий, посвященных Сабантую, в с. Камышла вводится запрет на продажу алкоголя 28 июня с 18:00 до 23:00.

 

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