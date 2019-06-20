В Сызранском районе обнаружили сторонников радикального исламизма

В с. Ивашевка Сызранского района прекращена деятельность религиозной группы и молельной комнаты, которую посещали сторонники радикальной исламской идеологии, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, в 2019 г. их сотрудники во время оперативных мероприятий установили, что на территории нежилого помещения, расположенного в с. Ивашеевка, без соответствующих уведомлений Министерства юстиции Российской Федерации и Регионального духовного управления мусульман Самарской области (РДУМСО) действует религиозная группа, лидером которой является 52-летний гражданин России —уроженец одной из среднеазиатских республик.

31 мая Управлением ФСБ России по Самарской области при поддержке сотрудников Росгвардии было проведено обследование данного помещения, выявлены 15 выходцев из среднеазиатского региона.

"Установлено, что членами религиозной группы организована молельная комната, которую для совершения религиозных обрядов на постоянной основе посещали сторонники радикальной исламской идеологии, в том числе, поддерживавшие устойчивые контакты с членами так называемого джамаата "Красный пахарь", являющимися приверженцами салафизма", — сообщают в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В июне текущего года материалы в отношении лидера группы были переданы в отдел по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры Самарской области для организации проверки и принятия мер прокурорского реагирования.

"В результате предпринятых мер деятельность молельной комнаты и религиозной группы прекращена", — подчеркнули в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.