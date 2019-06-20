Клиенты "Открытие Private Banking" впервые смогут заработать на киберспорте

Клиенты "Открытие Private Banking" смогут получить доход в новой стратегии инвестиционного страхования жизни "eSport" за счет роста акций 10 компаний из стремительно развивающейся в России и в мире индустрии киберспорта.

Новая стратегия страховой компании "Росгосстрах Жизнь", входящей в группу "Открытие", объединяет инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и киберспорт. Среди компаний, которые будут обеспечивать доходность стратегии "eSport" — производители игр, онлайн видео и социальных платформ, фирмы, выпускающие аппаратные средства (игровые консоли, джойстики, специализированные клавиатуры и т. д.). Новая стратегия ИСЖ доступна для клиентов private сегмента банка "Открытие".

"Аудитория киберспорта демонстрирует внушительные темпы роста и уже превышает 150 млн человек, превосходя аудиторию Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Организаторы Азиатских игр рассматривают включение киберспортивных дисциплин в официальную программу соревнований 2022 года. По оценкам Goldman Sachs объем рынка может вырасти с 655 млн долларов в 2018 году до почти 3 млрд к 2022 году (то есть, на 350% за 5 лет), тем самым делая сегмент одним из потенциально самых доходных, — комментирует Дмитрий Нуриахметов, руководитель управления инвестиций СК "Росгосстрах Жизнь" — По нашим оценкам, потенциальная доходность от вложений в эту сферу может обгонять рыночные бенчмарки до 7-10% ежегодно на горизонте 5 лет, а инструменты защиты капитала только повышают привлекательность такой инвестиционной идеи".

"Мы уверены, что партнерство с "Росгосстрах жизнь" в рамках группы "Открытие" будет иметь синергетический эффект и позволит нашим клиентам получить качественный финансовый продукт. Киберспорт — не просто модная тема, но и быстрорастущий маржинальный сегмент бизнеса, который действительно может дать инвесторам достаточно высокую доходность". — прокомментировала Виктория Денисова, директор департамента "Открытие Private Banking".