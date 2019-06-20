В самарской филармонии выступит финалист проекта "Большая опера" Владимир Дмитрук

78-й концертный сезон Самарской филармонии закроется 16 июля. В этот вечер вместе с симфоническим оркестром выступит финалист проекта "Большая опера–2017" Владимир Дмитрук (тенор).

В программе самарского концерта — увертюры и арии из опер русских и зарубежных композиторов.

Владимир Дмитрук родился в Минске. В 2008 г. окончил Молодечненское музыкальное училище им. М. К. Огиньского. В том же году он поступил в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. В 2013–2014 гг. был участником молодежной оперной программы оперы Лос-Анджелеса. В 2014–2015 гг. — солист молодежной труппы театра "Ан-дер-Вин" (Вена). В 2017 г. Владимир Дмитрук стал финалистом конкурса оперных певцов "Большая опера" на телеканале "Культура".

С 2017 г. — солист оперной труппы Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.