В музее им. Алабина откроется выставка о Чукотке

В музее им. Алабина (Самара, ул. Ленинская, 142) 26 июня, в 15:00, откроется выставка "Чукотка — территория открытий".

На выставке представят фотографии и предметы, раритеты, рассказывающие о жизни, быте, искусстве и повседневности народа Чукотки из коллекции заслуженного путешественника России Артура Чубаркина.

Среди экспонатов коллекции, которую автор собирал несколько десятилетий, — останки животных (череп и рога бизона, возраст которого насчитывает 26 тыс. лет, китовый ус, зуб медведя и оленя, всевозможные шкуры и так далее), элементы традиционного костюма, жилища, орудия охоты, войны и труда, ритуальные предметы (пика из кости для ловли рыбы, костяная игла древней рукодельницы, древний кремень для рисования на клыке морского зверя, бубен).

Фотографии погружают зрителя в полупервобытный мир, куда закрыт доступ обычному человеку. Как живут чукчи сегодня, какими усилиями им удается сохранять свою традиционную культуру, как менялся их уклад в период советской власти — об этом расскажет на открытии выставки владелец коллекции, чья судьба и жизнь связаны с Чукоткой с детства. В его исполнении прозвучат песни об Арктике и Чукотке под гитару.

На выставке можно будет сфотографироваться в оригинальных национальных чукотских костюмах.

Выставка будет работать до 1 сентября. Вход свободный.