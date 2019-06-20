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Музеи и выставки Культура

В музее им. Алабина откроется выставка о Чукотке

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В музее им. Алабина (Самара, ул. Ленинская, 142) 26 июня, в 15:00, откроется выставка "Чукотка — территория открытий".

Фото: фото предоставлено музеем

На выставке представят фотографии и предметы, раритеты, рассказывающие о жизни, быте, искусстве и повседневности народа Чукотки из коллекции заслуженного путешественника России Артура Чубаркина.

Среди экспонатов коллекции, которую автор собирал несколько десятилетий, — останки животных (череп и рога бизона, возраст которого насчитывает 26 тыс. лет, китовый ус, зуб медведя и оленя, всевозможные шкуры и так далее), элементы традиционного костюма, жилища, орудия охоты, войны и труда, ритуальные предметы (пика из кости для ловли рыбы, костяная игла древней рукодельницы, древний кремень для рисования на клыке морского зверя, бубен).

Фотографии погружают зрителя в полупервобытный мир, куда закрыт доступ обычному человеку. Как живут чукчи сегодня, какими усилиями им удается сохранять свою традиционную культуру, как менялся их уклад в период советской власти — об этом расскажет на открытии выставки владелец коллекции, чья судьба и жизнь связаны с Чукоткой с детства. В его исполнении прозвучат песни об Арктике и Чукотке под гитару.

На выставке можно будет сфотографироваться в оригинальных национальных чукотских костюмах.
Выставка будет работать до 1 сентября. Вход свободный.

Артур Чубаркин — заслуженный путешественник России, организатор и участник многочисленных путешествий и экспедиций: парусная по Байкалу (1990 г.), историко-географическая по Чукотке к месту гибели первопроходца Никиты Шалаурова (1993 г.), на яхте "Урания II" в Антарктиду, спортивно-патриотическая автономная экспедиция к Северному Полюсу на собачьих упряжках "Трансарктика-2006" (первое в мире автономное достижение Северного Полюса на собаках). Установил флаг Тольятти и Самарской области на Северном Полюсе.

Член Попечительского Совета Тольяттинского краеведческого музея, член Совета Самарского регионального и Совета местного отделения (Тольятти) Русского географического общества.

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