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Общество

В Самаре из-за ремонта теплотрассы изменится схема движения троллейбусов

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с производством работ по ремонту тепловых сетей в Самаре временно ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Данная мера будет действовать до 24:00 23 июня на участке протяженностью 30 метров по ул. Некрасовская — в районе дома № 43. На этот период отменено движение троллейбусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 16 "Губернский рынок — 6-й причал". А работа троллейбусов маршрута № 6 организована по скорректированной схеме.

Городская администрация просит жителей заранее планировать маршрут следования

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