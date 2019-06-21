В Самаре из-за ремонта теплотрассы изменится схема движения троллейбусов

В связи с производством работ по ремонту тепловых сетей в Самаре временно ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города.

Данная мера будет действовать до 24:00 23 июня на участке протяженностью 30 метров по ул. Некрасовская — в районе дома № 43. На этот период отменено движение троллейбусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 16 "Губернский рынок — 6-й причал". А работа троллейбусов маршрута № 6 организована по скорректированной схеме.

Городская администрация просит жителей заранее планировать маршрут следования