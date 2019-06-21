Под Сызранью пострадали водитель и пассажирка перевернувшейся в кювет иномарки

В четверг, 20 июня, в Сызранском районе в ДТП попала женщина-водитель, ехавшая в 8:30 на автомобиле Toyota RAV4 по трассе М-5 со стороны Москвы в направлении Самары, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, на 925 км трассы в границах с. Печерское она не выбрала безопасную скорость и наехала на дорожное ограждение справа, после чего автомобиль опрокинулся в правый кювет.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и ее 28-летняя пассажирка. Пострадавших доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где им была оказана медицинская помощь, после чего они от госпитализации отказались.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.