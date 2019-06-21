16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Курумоч принял крупнейшее в Европе авиаралли Rallye Aéro France "ЮВТ АЭРО" запустила новый рейс по маршруту Самара - Челябинск - Анапа Мэрия Самары: угрозы срыва пассажирских перевозок нет "Дом.ru Бизнес" представил клиентам новые возможности для рекламы в Wi-Fi Сергей Иревли, глава департамента m2m/IoT МТС, - о том, что "умные" технологии повсюду

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Роскомнадзор: Tele2 строит сеть быстрее всех в отрасли

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати

Tele2 снова опередил конкурентов по общим темпам строительства сети и РЭС стандарта LTE. По данным Роскомнадзора, с января компания увеличила количество базовых станций на 13%, а РЭС четвертого поколения — на 25%.

Фото: предоставлено Tele2

С начала года Tele2 занимает первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. Суммарное количество базовых станций оператора выросло на 13% до 167 654. Такая динамика почти в два раза превосходит результат ближайшего конкурента — число его РЭС увеличилось всего на 7%. По общему количеству базовых станций и РЭС стандарта LTE Tele2 занимает третье место в отрасли.

Tele2 опережает других игроков телеком-рынка по темпам развития инфраструктуры LTE с конца 2017 года. По данным Роскомнадзора, с января Tele2 увеличила количество базовых станций этого стандарта на 25% (до 65 056), в то время как обладатель второго места показал прирост на 20%. В то же время по общему количеству базовых станций LTE Tele2 вплотную приблизилась к оператору, занимающему вторую позицию, — разрыв сократился до 2873 РЭС.

Высокая динамика технического развития Tele2 обусловлена стабильным ростом потребления трафика клиентами и качественным изменением абонентской базы в пользу активных пользователей интернета (+24% год к году по итогам I квартала 2019 года). Кроме того, весной 2019 года Tele2 запустила сети 4G/3G/2G в Ярославской и Ивановской областях. Уже на старте они покрыли территорию, где проживает более 95% населения.

Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По итогам I квартала 2019 года компания показала NPS в 45%, с отрывом от ближайшего конкурента в 16 п.п.

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30