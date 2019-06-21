В "Крутых Ключах" открылась Аллея Славы

В преддверии Дня памяти и Скорби — 22 июня, даты начала Великой Отечественной войны, в районе "Крутые Ключи" открылась Аллея Славы.

Информацию для Аллеи готовили школьники. В феврале они начали собирать материалы об известных героях, в честь которых названы самарские улицы. А затем составили целую Книгу памяти уже о своих прадедах — участниках войны.

"Наши дети обработали очень много материала в интернете, в библиотеках, газетах, встречались с родственниками этих героев. И в итоге получилась вот такая Аллея Боевой Славы", — рассказала директор школы №7 Самары Галина Путинцева.

Один из героев Аллеи — Иван Финютин. Из танкового сражения под польским городом он вышел героем. Финютин остался в живых один из экипажа, но сумел нанести урон врагу. Сегодня его имя носит бульвар района "Крутые Ключи". Чтобы подвиги Героев Советского Союза и России помнили современные дети, Аллею открыли на третьем этаже в школе № 7.

На открытие приехал внук Героя Советского Союза Ивана Финютина, депутат, председатель комитета по строительству Самарской губернской думы Владимир Кошелев.

"Без памяти и знания истории, через что прошли наши отцы и деды, прадеды, что они сделали в жизни для будущих поколений, для нас с вами, без этой основы мы обречены на провальное будущее, — сказал Владимир Кошелев. — Поэтому нам очень важно помнить, знать, что для нас сделали наши предки, чем они жертвовали, как они жили, и благодаря им нам есть, на что ориентироваться и к чему стремиться".

В районе "Крутые Ключи" каждая улица — это продолжение Аллеи Славы, ведь все они названы в честь Героев Советского Союза и России.