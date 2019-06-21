Под Кинелем пострадала пассажирка врезавшейся в дерево легковушки

В четверг, 20 июня, в Кинельском районе произошло ДТП с участием 38-летней женщины-водителя, которая в 07:00 ехала на автомобиле Opel Corsa по трассе Кинель-Богатое-Борское", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в пути она нарушила правила расположения транспортных средств на проезжей части, выехала на правую обочину, где машину занесло, она съехала в правый кювет и врезалась в дерево.

В результате ДТП множественные травмы получила 69-летняя пассажирка лекговушки. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госптализировали.

Сейчас по факту происшедшего проводится проверка.