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ДТП Происшествия

В Самарской области пострадал пассажир перевернувшейся в кювет легковушки

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 июня, в 17:15, в Самарской области произошло ДТП с участием 59-летнего водителя Lada Kalina, ехавшего со стороны с. Хилково в направлении с. Кинель-Черкассы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росс по Самарской области.

По версии стражей порядка, между 16 и 17 км дороги автомобилист не справился с управлением и съехал в левый кювет, где машина опрокинулась.

В аварии пострадал 32-летний пассажир легковушки. Его госпитализировали с травмой позвоночника.

По факту ДТП ведется проверка.

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