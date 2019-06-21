В Самарской области пострадал пассажир перевернувшейся в кювет легковушки

В четверг, 20 июня, в 17:15, в Самарской области произошло ДТП с участием 59-летнего водителя Lada Kalina, ехавшего со стороны с. Хилково в направлении с. Кинель-Черкассы. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росс по Самарской области.

По версии стражей порядка, между 16 и 17 км дороги автомобилист не справился с управлением и съехал в левый кювет, где машина опрокинулась.

В аварии пострадал 32-летний пассажир легковушки. Его госпитализировали с травмой позвоночника.

По факту ДТП ведется проверка.