В ДТП на ул. Свободы в Самаре пострадали водитель и пассажирка такси

В пятницу, 21 июня, в 9:30, в Самаре произошло ДТП с участием 60-летнего водителя ВАЗ-2110, ехавшего по ул. Свободы в направлении ул. Калинина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, поворачивая направо на пересечении с ул. Калинина, он не уступил дорогу такси Renault Logan под управлением 42-летнего мужчины, и столкнулся с ним.

В аварии пострадал водитель такси и его 35-летняя пассажирка. Мужчина, получивший травму руки, госпитализация ему не потребовалась. Женщина с ушибом руки самостоятельно обратилась лечебное учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.