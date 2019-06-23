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ДТП Происшествия

На трассе под Сызранью большегруз врезался в автоцистерну

СЫЗРАНЬ. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В пятницу, 21 июня, на 887 км трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе столкнулись большегруз Mercedes и автоцистерна Renault, перевозившая топливную присадку, сообщает ktv-ray.ru.

Автомобили ехали в попутном направлении в сторону Москвы. В районе, где проходят ремонтные работы, идущий позади Renault водитель большегруза по невнимательности въехал во впереди идущий транспорт.

"Водителя зажатого в кабине Mercedes, вытащили спасатели и передали скорой помощи. В 28-тонной цистерне было химическое вещество, топливная присадка, поэтому опасность взрыва сохранялась и во время спасательной операции, и в момент, когда фуры растаскивали. От удара цистерну погнуло, но утечка топлива не обнаружили", – сообщил изданию осведомленный источник.

В результате происшедшего водитель Mercedes получил травму головы, переломы ноги и ребер и ушиб грудной клетки. Его госпитализировали в ЦГБ Сызрани.

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