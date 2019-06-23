В Курумоче более трех часов ждали вылета пассажиры рейса "Самара-Анталия"

В воскресенье, 23 июня, в аэропорту Курумоч на 3 часа 38 минут был задержан вылет рейса 8Q-1922 по маршруту "Самара — Анталия" авиакомпании "Онут Эйр" (Турция), об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

Как пояснила представитель надзорного ведомства, на данный рейс было зарегистрировано 222 пассажира, из них детей до 12 лет — 58 человек, а в возрасте до двух лет — три человека.

"Установлено, что согласно расписанию международного аэропорта Курумоч данный авиарейс должен был вылететь 23 июня в 04:10 по самарскому времени, — рассказала Кристина Кулик. — Но сначала время вылета было перенесено на 06:10, затем на 06:55, потом на 07:30. А фактически воздушное судно вылетело в 07:48. Таким образом, время задержки составило 3 часа 38 минут".

Причиной задержки вылета в Куйбышевской транспортной прокуратуре называют позднего прибытия воздушного судна.

"Услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", утвержденные приказом Минтранса РФ № 82 от 28.06.2007, пассажирам оказаны, — пояснила Кристина Кулик. — Жалоб от пассажиров не поступало. По данному факту организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, законодательства о лицензировании".