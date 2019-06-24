В ТЦ "Гудок" появилась зарядная станция для электромобилей

В ТЦ "Гудок" установили зарядную станцию для электромобилей, сообщается в паблике торгового комплекса в соцсети. Выглядит станция как обычная бензоколонка, только вместо шлангов с заправочными пистолетами — провода с разъемами или розетки, в которые нужно вставлять специальный кабель.

В ТЦ уточняют, что для использования станции у компании "МРСК Волги" нужно получить карточку, которая даст бесплатный доступ к электричеству. Заряжать электромобиль можно бесплатно, если оставить машину на парковке минимум на 4 часа.