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Общество

В ТЦ "Гудок" появилась зарядная станция для электромобилей

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ТЦ "Гудок" установили зарядную станцию для электромобилей, сообщается в паблике торгового комплекса в соцсети. Выглядит станция как обычная бензоколонка, только вместо шлангов с заправочными пистолетами — провода с разъемами или розетки, в которые нужно вставлять специальный кабель.

В ТЦ уточняют, что для использования станции у компании "МРСК Волги" нужно получить карточку, которая даст бесплатный доступ к электричеству. Заряжать электромобиль можно бесплатно, если оставить машину на парковке минимум на 4 часа.

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