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Общество

Предприниматели района “Кошелев” не боятся конкуренции

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Кошелев" подходит для тех, кто хочет создать свое дело с нуля. Иван Чехов открыл парикмахерскую "РекомендоВано", которая стала одним из лучших семейных салонов в этом районе:

Фото: Фото предоставлено автором

"Мы не боялись конкуренции, когда только открывались, а наоборот — не видели смысла работать без нее. Нашему салону изначально не нужна была сверхслава. Главное, чтобы люди уходили довольными, а вскоре — возвращались за новыми прическами".

О том, что удивило героя "Жизнь в стиле К" после переезда в "Кошелев", и как предприниматель справлялся с конкуренцией, — в новом видеоролике проекта.

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