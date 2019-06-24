Предприниматели района “Кошелев” не боятся конкуренции

"Кошелев" подходит для тех, кто хочет создать свое дело с нуля. Иван Чехов открыл парикмахерскую "РекомендоВано", которая стала одним из лучших семейных салонов в этом районе:

"Мы не боялись конкуренции, когда только открывались, а наоборот — не видели смысла работать без нее. Нашему салону изначально не нужна была сверхслава. Главное, чтобы люди уходили довольными, а вскоре — возвращались за новыми прическами".

О том, что удивило героя "Жизнь в стиле К" после переезда в "Кошелев", и как предприниматель справлялся с конкуренцией, — в новом видеоролике проекта.