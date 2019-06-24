В Самаре упразднили маршрут № 206, а 261-му добавили остановок

Мэрия Самары внесла изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, которые затронули работу маршрутов №№ 206 и 261. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

В частности, маршрут № 206, следовавший от жд вокзала до завода "Экран", упразднен. Зато протяженность маршрута № 261 увеличится с 22,6 до 23,8 километров.

В прямом направлении маршрутка будет следовать по: пр. Кирова — ул. Молодежная — ул. Георгия Димитрова — ул. Демократическая — ул. Ново-Садовая — Северо-Восточная магистраль — ул. Лесная — Волжский пр. — ул. Куйбышева — ул. Венцека — ул. Максима Горького.

В обратном пассажиров повезут по маршруту: ул. Максима Горького — ул. Венцека — ул. Куйбышева — Волжский пр. — ул. Лесная — Северо-Восточная магистраль — ул. Ново-Садовая — ул. Демократическая — ул. Георгия Димитрова — ул. Молодежная — пр. Кирова".

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 22 июня.