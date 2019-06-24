В Историческом парке "Россия -Моя история!" пройдет "Счастливый вторник"

25 июня, последний вторник месяца, в Историческом парке по традиции объявлен "Счастливым днем" - вход на экспозиции с 11:00 до 19:00 будет свободный для всех.
Кроме того, в парке подготовлена особая летняя программа:
- 11:00, 13:00 и 15:00 — экскурсия-квест "Исторический экспресс"
- 12:00 — кинопоказы из архива Всероссийского фестиваля "Соль земли":
- "Полховский Майдан" — фильм о жителях одноименного села, которые сохраняют и развивают промысел расписных деревянных матрешек.
- "Бриллианты для моих муравьев" — о необыкновенном увлечении обыкновенного человека.
В 16:00 — детский праздник "Счастливый день"
- игры и конкурсы с мультгероями, знакомство и танцы с Роби МИПСом, первым в Самаре роботом-экскурсоводом
- показ анимационных картин, созданных выпускниками ВГИКа - истории о дружбе и добре.