Самарскую инициативу об освобождении от взносов за капремонт 80-летних рассмотрит Госдума

В Государственную думу направят инициативу самарских депутатов об освобождении от взносов в Фонд капитального ремонта одиноко проживающих неработающих пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, и членов семей состоящих только из такой категории граждан.

Депутаты губдумы проголосовали за такое решение на заседании в понедельник, 24 июня. Из 39 присутствующих "за" высказалось 38 депутатов, один воздержался.

Проект федерального закона, разработанный Александром Степановым, предусматривает замену компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт на полное освобождение от его уплаты для указанной категории граждан.

Законопроектом предлагается установить в ст. 169 Жилищного кодекса РФ возможность предусматривать в законах субъектов страны освобождение от взносов на капитальный ремонт 80-летних, а компенсацию расходов на уплату взноса предоставлять только достигшим возраста 70 лет.