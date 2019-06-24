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Музыка Культура

На Грушинском фестивале выступят Алексей Кортнев и Василий Уриевский

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 4 по 7 июля в Самарской области на территории Мастрюковских озер пройдет 46 Всероссийский фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина.

Особым гостем Грушинской поляны станет проект Алексея Кортнева и Сергея Чекрыжова "Частный случай", сообщает министерство культуры Самарской области.

Перед зрителями выступят и новые исполнители, и всем известные звезды бардовской песни. Это Александр Городницкий, Олег Митяев, Галина Хомчик, Алексей Хомчик, Татьяна Визбор, Вадим и Валерий Мищуки, Вадим Егоров, Алексей Иващенко, Александр Щербина, Грушинское трио, Василий Уриевский, Павел Пиковский, группа "Ромарио", Ирина и Андрей Колесниковы, Алина Симонова, Веста Солянина, Дмитрий Бикчентаев, Слава Сэ, Татьяна Дрыгина, Тимур Ведерников и Катя Котеночкина, Григорий Данской, Ксения Полтева и другие.

Важными событиями станут концерты "Давайте восклицать" к 95-летию Булата Окуджавы и "Наполним музыкой сердца", посвященный 85-летию Юрия Визбора и Ады Якушевой.

В программе 46-го Грушинского - также конкурсные прослушивания, детско-юношеский конкурс, работа музея Грушинского фестиваля, творческие встречи, концерты почетных гостей и лауреатов прошлых лет, спортивные соревнования, традиционный футбольный матч между "Сборной мира" и "Сборной ветеранов "Крыльев Советов" и многое другое. На территории будет работать тематический музей.

Кульминацией фестиваля, как и прежде, станет концерт на Гитаре.

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