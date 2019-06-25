Самарский космонавт Олег Кононенко вернулся из экспедиции на МКС

Во вторник, 25 июня, спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с космонавтом Роскосмоса Олегом Кононенко, астронавтом NASA Энн Макклейн и астронавтом Канадского космического агентства Давидом Сен-Жаком совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган, сообщает tass.ru со ссылкой на подмосковный Центр управления полетами (ЦУП).

Корабль отстыковался от МКС во вторник, в 02:25 мск и приземлился в 05:48 мск юго-восточнее Жезказгана. "По докладу поисково-спасательной службы, есть посадка. Экипаж чувствует себя хорошо. [Спускаемый] аппарат стоит вертикально и взят под охрану", — добавил комментатор в ЦУПе.

Спасатели эвакуировали членов экипажа. "Все три члена экипажа корабля "Союз МС-11" успешно эвакуированы", — сообщили в Центре.