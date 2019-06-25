Самарский дзюдоист завоевал золотую медаль II Европейских игр

Самарский дзюдоист Арман Адамян завоевал золотую медаль II Европейских игр в категории до 100 кг, сообщает региональное минспорта.

В финале он победил грузина Вралама Липартелиани. Ранее золото в дзюдо выиграла самарчанка Дарья Межецкая