Самарский дзюдоист завоевал золотую медаль II Европейских игр

Самарский дзюдоист Арман Адамян завоевал золотую медаль II Европейских игр в категории до 100 кг, сообщает региональное минспорта.
В финале он победил грузина Вралама Липартелиани. Ранее золото в дзюдо выиграла самарчанка Дарья Межецкая
Самарский дзюдоист Арман Адамян завоевал золотую медаль II Европейских игр в категории до 100 кг, сообщает региональное минспорта.
В финале он победил грузина Вралама Липартелиани. Ранее золото в дзюдо выиграла самарчанка Дарья Межецкая
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.