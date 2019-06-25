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Единоборства Спорт

Самарский дзюдоист завоевал золотую медаль II Европейских игр

МИНСК. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский дзюдоист Арман Адамян завоевал золотую медаль II Европейских игр в категории до 100 кг, сообщает региональное минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области

В финале он победил грузина Вралама Липартелиани. Ранее золото в дзюдо выиграла самарчанка Дарья Межецкая

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