Самарец Максим Скуратов взял золото первенства Европы по спортивной борьбе среди юношей

Самарский спортсмен Максим Скуратов (ЦСКА/Самара) в составе сборной РФ завоевал золото первенство Европы по спортивной борьбе среди юношей до 18 лет, сообщает Министерство спорта Самарской области.

Соревнования, в которых принимают участие сильнейшие юные атлеты Европы, проходят в итальянской Фаенце. Спортсмены выступают в трех видах борьбы. В греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг за нарды боролся Максим Скуратов (тренеры — Кропотов А.Е., Гилязов Р.Г., первый тренер — Репин В.Ф.). По ходу турнира он одолел соперников из Азербайджана, Болгарии, Беларуси. В финале соперником Максима стал Мерт Ильбарс из Турции. Самарский борец одержал убедительную победу — 11:0.