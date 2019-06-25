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Самарец Максим Скуратов взял золото первенства Европы по спортивной борьбе среди юношей

РИМ. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский спортсмен Максим Скуратов (ЦСКА/Самара) в составе сборной РФ завоевал золото первенство Европы по спортивной борьбе среди юношей до 18 лет, сообщает Министерство спорта Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Соревнования, в которых принимают участие сильнейшие юные атлеты Европы, проходят в итальянской  Фаенце. Спортсмены выступают в трех видах борьбы. В греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг за нарды боролся Максим Скуратов (тренеры — Кропотов А.Е., Гилязов Р.Г., первый тренер — Репин В.Ф.). По ходу турнира он одолел соперников из Азербайджана, Болгарии, Беларуси. В финале соперником Максима стал Мерт Ильбарс из Турции. Самарский борец одержал убедительную победу — 11:0.

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