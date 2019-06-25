В Курумоче на четыре часа задержали вылет рейса Самара - Анталья

Во вторник, 25 июня, в аэропорту Курумоч произошла задержка рейса Самара - Анталья авиакомпании Onur Air (Турция). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

Как пояснила представитель надзорного ведомства, на рейс зарегистрировались 204 пассажира, 46 из которых - дети. Воздушное судно должно было отправиться в путь в 0:20 по самарскому времени, а фактически вылетело в 4:33.

Как отметила Кристина Кулик, пассажирам оказали предусмотренные правилами услуги, жалоб от них не поступало.

Причиной задержки вылета рейса в прокуратуре называют позднее прибытие воздушного судна.