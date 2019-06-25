"Авиаагрегат" умеет держать удар

Сотрудники самарского предприятия АО "Авиаагрегат", входящего в холдинг "Технодинамика", померились силой в рамках внутрикорпоративного проекта "Ударная десятка".

Турнир "Ударная десятка" стартовал в 2017 году как корпоративный чемпионат Госкорпорации "Ростех" по боксу и силе удара, и уже в первый год в нем участвовало 7000 сотрудников ГК из 16 городов России. В 2018 количество участников насчитывало уже более 12000 человек.

"Ударная десятка" стала для холдинга одним из факторов сплочения коллектива, создав непередаваемую атмосферу единения всех работников - от руководства управляющей компании до сотрудников предприятий", - отметил генеральный директор АО "Технодинамика" Игорь Насенков. К слову, Пензенское региональное отделение "Союза машиностроителей" России, куратором которого является Насенков, выступает одним из организаторов "Ударной десятки".

В третий раз самарский "Авиаагрегат" стал ареной незабываемого спортивного турнира. Шатры, площадки для состязаний, самый настоящий боксерский ринг - в царившей атмосфере не только борьба за результат, но и настоящий праздник для участников. Присутствие звезд российского и мирового бокса Юлии Березиковой, Владимира Черни и Эдуарда Трояновского придавало значимость происходящему.

"Главное в боксе - не жалеть себя и уметь держать удар. Если ты хочешь чего-то добиться, то надо работать на пределе возможностей", - напутствовал участников турнира первый тренер Константина Цзю Владимир Черня. Азарт, драйв, здоровое соперничество, дух упорной борьбы - все слова кажутся бледными по сравнению с происходящим на боксерском ринге. Заводчане - отнюдь не профессионалы, однако в поединках, ярких и бескомпромиссных, ничуть не уступают - по крайней мере, по накалу эмоций - звездам бокса.

Особой эмоциональностью и зрелищностью отличались женские бои. Нашлись-таки на "Авиаагрегате" две отважные женщины, готовые выйти на ринг! Они не только продемонстрировали высокие бойцовские качества, но и привнесли новую струю в жесткий спорт. Звезда женского бокса Юлия Березикова отметила: "Девушка всегда должна выглядеть женственной и эстетичной, гармоничной как на ринге, так и вне его. Это вполне относится и к девушкам-боксерам "Авиаагрегата".

Окунуться в водоворот ярких позитивных эмоций, воспринять победу друга как собственную, оценить свою спортивную форму и получить заряд незабываемых впечатлений - все эти возможности заводчанам с избытком предоставила "Ударная десятка". Надев боксерскую перчатку, сотрудники предприятия, участвовавшие в соревнованиях по силе удара, наносили сокрушительный удар по "груше" и с замиранием сердца смотрели на табло с результатом. Все заводчане, пожелавшие испытать свою силушку, получили гарантированные памятные подарки и лотерейные билеты для участия в розыгрыше ценных призов.

Соревнованиями по боксу и силе удара зажигательный спортивный праздник не ограничился. На игровых станциях заводчане сражались в мини-гольф, регби-боулинг и бокс-хоккей, а также стреляли из лука, залихватски кидали лассо, проходили эстафету на гироскутерах… А впереди - гранд-финал в Лужниках, где за победу будут бороться победители региональных соревнований.

Олег Брындин, генеральный директор АО "Авиаагрегат":

- На "Авиаагрегате" бьет ключом не только производственная жизнь, но и спортивная! Об этом свидетельствует количество наших спортсменов - любителей и практически профессионалов, которыми богат наш завод. Корпоративные спортивные состязания способствуют укреплению командного духа, воспитывают волевые качества и стремление к победе, что позволяет добиваться лучших результатов в работе.