Самарцы попросили проверить законность увеличения стоимости проезда в маршрутках

Жители Самары в Twitter обратились к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну с просьбой организовать проверку увеличения стоимости проезда на коммерческом транспорте в Самаре на наличие картельного сговора. По их мнению, тариф и без того был сильно завышен.

"Если жители ставят так вопрос, готов обратиться с запросом в ФАС и прокуратуру: пусть проверят", — ответил горожанам парламентарий. Напомним, с 1 июля стоимость проезда в маршрутках Самары возрастет до 35 рублей. Последнее повышение цен на проезд в общественном транспорте произошло 1 января 2019 года с 25 до 28 рублей. При этом перевозчики по коммерческим маршрутам увеличили стоимость своей услуги до 30 рублей.