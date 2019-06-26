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Общество

Самарцы попросили проверить законность увеличения стоимости проезда в маршрутках

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самары в Twitter обратились к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну с просьбой организовать проверку увеличения стоимости проезда на коммерческом транспорте в Самаре на наличие картельного сговора. По их мнению, тариф и без того был сильно завышен.

"Если жители ставят так вопрос, готов обратиться с запросом в ФАС и прокуратуру: пусть проверят", — ответил горожанам парламентарий.

Напомним, с 1 июля стоимость проезда в маршрутках Самары возрастет до 35 рублей. Последнее повышение цен на проезд в общественном транспорте произошло 1 января 2019 года с 25 до 28 рублей. При этом перевозчики по коммерческим маршрутам увеличили стоимость своей услуги до 30 рублей.

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